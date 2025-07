Za otroke gre. Kao

V nadaljevanju preberite:

Ko je v tednu pred deveto parado ponosa leta 2009 domnevno osem neonacističnih idiotov napadlo Cafe Open, si slovenska skupnost LGBT verjetno ni predstavljala, da se bo to nasilje preoblikovalo v točko preloma. Naslednji dan so pred lokal prihajali politiki z leve in desne, podpisovali peticijo proti nasilju, na parado pa je prvič prišlo več kot tisoč ljudi, kar je bil pomemben mejnik za tisti čas.

Kdo ogroža otroke in kdo človekove pravice? Kdo politizira otroke? Se vidijo razpoke v avtoritarnih režimih?