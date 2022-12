Zakaj gledamo za praznike vedno iste filme

V kolumni preberite:

Za božične praznike se na televiziji vrti isti film, Sam doma. Zaplet poznamo. Družina za božič odpotuje in pozabi doma osemletnega Kevina. Napake se starši ovedo šele po pristanku letala; Kevin mora torej nekaj dni prebiti sam v hiši. Še več, dom mora ubraniti pred dvema tolovajema, ki hočeta izkoristiti odsotnost staršev in izropati hišo. Obramba mu po hudih preizkušnjah in bolečinah (ki sta jih deležna roparja) uspe; družina se vrne in Kevin ni več sam doma.