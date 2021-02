Zanke razkrajanja

V nadaljevanju preberite:

Včasih je res bolje molčati in počakati. Družbena omrežja, ki nam omogočajo, da postane vsaka naša neumnost takoj javna, nas bodo vedno bolj silila k razmisleku, kdaj naj govorimo in kdaj naj molčimo. Vedno glasnejši so namreč tisti, ki nam lahko povedo zelo malo. Vedno več govorijo tisti, ki niti ne vejo, kaj naj rečejo.