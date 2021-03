Železnica proti zoomu

V kolumni preberite:

Druga polovica 19. stoletja je veljala za obdobje železnic. Christian Wolmar, avtor poljudne študije o zgodovini vlakov, pripoveduje, da so »železnice pretresle vsa uveljavljena pojmovanja razdalje in časa, spremenile pa so tudi samo družbo«. Železnice so igrale tako pomembno vlogo, da je država Rodezija (današnji Zimbabve) dobila ime kar po Cecilu Rhodsu, politiku in podjetniku, ki je na tem ozemlju postavil železnico. »Naši dve poti do napredka: Cecil Rhodes in železnice« se je glasil slogan na eni od lokomotiv. Pierre Larousse, francoski jezikoslovec iz istega časa, je v podobnem duhu vzkliknil: »Železnica! Magična avra obdaja to besedo; je sinonim za civilizacijo, napredek in bratstvo!«