(KOLUMNA) Zemljani

V nadaljevanju preberite:

»Zemlja je bila na začetku pusta in prazna. Ljudje so živeli skupaj z bogom. Hrane je bilo v izobilju. Nikomur ni bilo treba delati. A ljudje so bili nezadovoljni …« Tako se začne eden od treh slovenskih mitov o nastanku sveta. Povedala nam ga je Ljoba Jenče, ko nas je obiskala na delavnici v Parku preročišč v Centru za gradnjo z zemljo v Dobravi pri Škocjanu, kjer že štiri leta organiziramo eksperimentalne šole gradnje z zemljo in gradimo zemeljske paviljone.

Delavnice imajo vsako leto drugačno vsebino. Prvo leto smo ustvarili tla v nekdanjem hlevu in si uredili projektni prostor. V njem izvajamo različne raziskave, predavanja in razstave. Drugo leto smo gradili zid po načelu »delo z učenjem«. Tehnike, ki smo jih poznali v teoriji, smo preizkusili v praksi. Naslednje leto smo pridobljeno znanje sistematizirali in začeli razvijati modularni sistem, ki bo gradnjo z zemljo poenostavil in približal širši uporabi. Letos pa smo začeli raziskovati različne dodatke, ki izboljšajo statične lastnosti zemlje. Zgradili smo zemeljsko stebrišče.