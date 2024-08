(KOMENTAR) Alfa moški in njegova bojazen

V nadaljevanju preberite:

Pred slabim tednom dni, ko se je na hitri in razmeroma diskretni balkanski turneji mudil direktor ameriške obveščevalne agencije

Cia William J. Burns, se o namenu in sporočilu obiska ni vedelo veliko. Ugibanje je olajšal predsednik Republike Srbske Milorad Dodik, ki je takoj po koncu sestanka z Burnsom ihtavo zagotavljal, da zagovarja ozemeljsko celovitost Bosne in Hercegovine ter da nikoli ni zagovarjal politike odcepitve.

Nedvomno je bilo Burnsovo ključno sporočilo gostiteljem v BiH, Srbiji in na Kosovu, naj se ne igrajo z varnostjo in stabilnostjo tega konca Evrope. Precej verjetno je dal vedeti tudi, da je Balkan igrišče, na katerem Združene države Amerike lokalnim politikom in njihovim prijateljem iz kriminalnih in umazanih poslovnih krogov ne bodo dovolile nekaznovanega pajdašenja s šefi iz Moskve.

Medtem ko je bilo jasno, da se je v Sarajevu srečal z Dodikom in ga v nekaj minutah prepričal, da prizna obstoj BiH, ter da se je v Prištini srečal s predsednico Vjoso Osmani, Burnsovega gostitelja v Srbiji ni bilo na spregled.