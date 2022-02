Aretacije in mrtvi telefon

V komentarju preberite:

Le nekaj mesecev po prijetju štirih ljudi, med katerimi je bila tudi nekdanja hrvaška ministrica za regionalni razvoj in sredstva EU, so se zdaj v primežu preiskovalcev, policije in urada za preprečevanje korupcije znašli tudi pred nekaj urami razrešeni minister za prostor, gradbeništvo in državno premoženje Darko Horvat, podpredsednik vlade Boris Milošević, ki je že ponudil odstop, in nekdanji minister za kmetijstvo Tomislav Tolušić. Razen Miloševića, člana srbske stranke na Hrvaškem, so vsi drugi visoko v politično hierarhijo umeščeni člani vladajoče desnosredinske HDZ.