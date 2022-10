Aretacije s sporočilom

V nadaljevanju preberite:

Te dni se na Hrvaškem vrstijo aretacije kot po tekočem traku. V priporih so se znašli številni državljani, nekateri zaradi mamil, drugi zaradi korupcije. Afere se vrstijo, kupi sodnih spisov rastejo v nebo, vsi pa vedo, da bodo afere epilog dočakale šele čez nekaj let, če sploh. A te dni se je vseeno zgodilo, da je sodišče odločilo, da Ivo Sanader, nekoč najmočnejši hrvaški politik ter prvi in do zdaj edini premier daleč naokoli, ki je bil obsojen in je zaradi očitanih mu dejanj končal za zapahi, ni kriv. Sanader je bil tokrat oproščen očitkov, da je vojni dobičkar.