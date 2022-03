Bančna zgodba s srečnim koncem

V komentarju preberite:

Zakaj je ekspresna pripojitev slovenske hčerinske banke Sberbank k NLB ena od bančnih zgodb s srečnim koncem? Zakaj tak ugoden razplet ni bil samoumeven in kdo je k njemu prispeval? Kako dramatični dogodki zadnjih deset dni, sankcije proti Rusiji in drugi tektonski premiki, ki jih sproža vojna v Ukrajini, jasno kažejo, kako zelo podcenjena so bila vse večja geopolitična tveganja pred komaj dvema tednoma?