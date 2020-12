Bo leto 2021 lažno leto?

V nadaljevanju preberite:

Leto 2021 prihaja hitreje kot rešitev iz krize, v kateri smo preživeli večji del leta, in prav zato ne more nihče povedati, do kdaj bo trajalo to stanje zamaknjenega življenja. Bo takrat, ko nam bodo zdravniki in znanstveniki sporočili, da je prispelo cepivo in da se v njem skriva ključ za ustavitev pandemije, pod maskami na obrazih večine ljudi nasmeh zaupanja v njihovo znanje in izkušnje ali krč samodejno prebujenega dvoma?