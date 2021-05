Bolj ko jim skušamo ubežati, bolj smo jim podobni

To, da politični voditelj ne sliši dobro in da svoje politične nasprotnike ter kritike zgolj zaradi razlike v političnih stališčih pošilja nekam ven iz države, smo že videli in slišali v ne tako oddaljeni zgodovini v ne tako oddaljeni Srbiji. Več kot 30 let se kot družba trudimo odmakniti se od vzorcev vedenja in politične kulture, ki jim tako radi vzvišeno primaknemo pridevnik balkanski, pa se vseeno zdi, da se nikamor nismo premaknili.