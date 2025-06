V nadaljevanju preberite:

Slovenija, ena najvarčnejših članic zavezništva, bo grenko pilulo zgodovinsko visokih obrambnih izdatkov pogoltnila pod vodstvom vlade, v kateri sedi stranka, ki nasprotuje vsakršnemu oboroževanju in članstvu v zvezi Nato. Argumenti Donalda Trumpa in Rutteja so torej dovolj prepričljivi tudi za ljudi, ki sami sebe uvrščajo skrajno levo na politični mavrici. Tudi oni vedo, da za vojaško nevtralnost nismo dovolj bogati.