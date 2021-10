Brez Desusa ne bo drame

V nadaljevanju preberite:

Pokojnine znašajo okoli 55 odstotkov povprečne neto plače. Da bi bilo to razmerje ugodnejše, Desusu v svoji 30-letni zgodovini ter sodelovanju v levih in desnih vladah ni uspelo preprečiti. Pravzaprav ni nobenega racionalnega razloga, ki bi upravičeval nujnost obstoja strank enega interesa (ang. single-issue party). Če bi bilo tako, bi bila po tej analogiji nujna tudi stranka mladih, žensk, ljubiteljev gora in planin, morja in rek ter še veliko drugih interesov.