Carine sekljajo gospodarsko rast

Organizacija za mednarodno sodelovanje in razvoj (OECD) je znižala napoved letošnje gospodarske rasti v svetu s 3,3 na 3,1 odstotka, še bolj, s 3,3 na tri odstotke pa je znižala predvidevanja za prihodnje leto. Kot najpomembnejše vzroke za poslabšane napovedi je navedla zvišane carine, ki jih je sprožila Trumpova administracija, in močno povečane geopolitične negotovosti, ki bodo prizadele naložbe in znižale porabo gospodinjstev. Slovenije v tokratni napovedi v OECD niso zajeli, saj je premajhno gospodarstvo s premajhnim učinkom. V skupni številki gospodarske rasti so države, ki hitro rastejo, in tudi take, kjer se je rast prilepila na ničlo oziroma je blizu ničle. Takšen primer je Nemčija, ki se opoteka na robu recesije.

Napoved za našo najpomembnejšo gospodarsko partnerico je sicer še bolj znižal gospodarski inštitut Ifo iz Münchna. Po njihovih projekcijah naj bi Nemčija letos dosegla le še pičlo 0,2-odstotno rast, za prihodnje leto pa sicer še vedno pričakujejo realno rast BDP za 0,8 odstotka. Analitiki ugotavljajo, da predvsem industrija trpi zaradi šibkega povpraševanja in vse večjega mednarodnega konkurenčnega pritiska.

Slabo stanje v Nemčiji je slab znak tudi za Slovenijo. Če Nemčija ne bo kupovala naših komponent, bomo težko rasli tudi mi, s povečano domačo porabo kratkoročno lahko rastemo, srednjeročno pa nikakor. Carinske vojne, ki smo jim priča, bodo postopno sekljale gospodarsko rast. Je rešitev vlaganje v obrambni sektor? Težko, saj investicije v obrambo večinoma ne prinesejo gospodarske rasti, razen za proizvajalce orožja. Recimo, če proizvedemo brezpilotni letalnik (dron) ali topniško granato, je to vse, kar smo naredili za rast BDP, granata ne bo prinesla oziroma prispevala nič. Če pa investiramo v neko tehnologijo, ki prinaša dodano vrednost, bomo generirali celotno življenjsko dobo tehnologije. Se lahko popolnoma izognemo investicijam v obrambo? Ne, lahko pa trošimo za nekaj, kar vsaj malo prinaša dodano vrednost, ki je večja od granate v skladišču. Dodatno lahko razmislimo, kako bi nakopičeno industrijsko znanje – tega ni v vseh državah – izkoristili za podporo obrambni industriji. Ta se krepi, nemški Rheinmetall je po tržni kapitalizaciji prehitel Volkswagen.