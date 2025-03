OECD zaradi carin oklestil napovedi za svetovno gospodarstvo

Organizacija za mednarodno sodelovanje in razvoj (OECD) je znižala napoved letošnje gospodarske rasti v svetu s 3,3 na 3,1 odstotka, še bolj, s 3,3 na tri odstotke pa je zmanjšala predvidevanja za prihodnje leto. Kot glavne vzroke za poslabšane obete je navedla zvišane carine, ki jih je sprožila Trumpova administracija, in močno povečane geopolitične negotovosti, ki bodo prizadele naložbe in znižale porabo gospodinjstev.

Evrsko območje bo še naprej del sveta z najnižjo gospodarsko dinamiko, letos naj bi doseglo enoodstotno, prihodnje leto pa 1,2-odstotno gospodarsko rast – oboje je za 0,3 odstotne točke manj od decembrskih napovedi. Naša največja gospodarska partnerica Nemčija naj bi po lanskem 0,2-odstotnem gospodarskem skrčenju letos dosegla šibko 0,4-odstotno rast.

Posledice carin bodo krepko občutili tudi v ZDA, kjer naj bi se gospodarska rast z lanskih 2,8 odstotka nato letos znižala na 2,2, prihodnje leto pa naj 1,6 odstotka. Najhuje pa bosta ameriški protekcionizem občutili sosedi: OECD je napovedi za Mehiko za 2025 in 2026 znižal za kar dobri dve odstotni točki, kar pomeni, da bo ta država zašla v recesijo in se letos gospodarsko skrčila za 1,3, prihodnje leto pa za še 0,6 odstotka. Za dobro odstotno točko pa so znižani tudi gospodarski obeti za Kanado.

Analitiki pričakujejo, da bo uvedba carin zvišala inflacijo in s tem vplivala tudi na centralne banke, ki bodo verjetno ohranile višje obrestne mere dlje, kot so prej pričakovale. Svetovna inflacija bi lahko zaradi carin v prvih treh letih v povprečju narasla za 0,4 odstotne točke na leto.