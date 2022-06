Celo v Italiji se je premaknilo

V nadaljevanju preberite:

Boj s pedofilijo se je – pa najprej nikakor ne po volji papežev – začel že v prejšnjem stoletju. Izbruhnili in izzveneli so velikanski škandali v ZDA, bostonska nadškofija je bila prva, ki je bila prisiljena priznati grozodejstva svojih dušnih pastirjev. Za tem so več milijonov dolarjev odvetnikom in še več milijonov žrtvam v zameno za tišino o resnici razdelili v drugih ameriških škofijah, zapirali so župnije. Zagrmelo in potihnilo je v Avstriji, na Irskem, kjer so svojčas cerkvene ustanove nadzorovale vzgojo in šole. Tudi v Avstraliji je potem hudo zagrmelo, strele so sekale po vrhovih, a se je kar hitro pomirilo. V Kanadi še preiskujejo, od kod toliko skrito pokopanih trupelc v okolici misijonskih šolskih središč.