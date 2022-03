Cena odklopa od ruske nafte

V nadaljevanju preberite:

Evropa je več let načrtovala energetski prehod v emisijsko nevtralno družbo in lahko rečemo, da je bila v tem pogledu med vodilnimi na svetu. Vseeno pa je vojno v Ukrajini pričakala popolnoma nepripravljena. Zakaj je EU tako močno odvisna od ruskih energentov? Kdaj in kako bi se lahko EU otresla odvisnosti od ruske nafte in plina? Zakaj je pomembno, da ob tem ne pozabi dolgoročnih ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih plinov?