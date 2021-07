Davčne počitnice so zanimiv eksperiment

V nadaljevanju preberite:



Davčna uprava pod (začasnim) vodstvom Ivana Simiča je napovedala, da od 26. julija do vključno 13. avgusta uvaja davčne počitnice. Kot vzrok za to novost navajajo utrujenost davčnih zavezancev, računovodij, svetovalcev in finančnih uradnikov. V tem obdobju bodo delovale zgolj nujne storitve, inšpekcijskih nadzorov praviloma ne bo, vračila DDV pa bodo potekala tako kot običajno. Tekle bodo tudi zadeve, ki bi sicer lahko zastarale.