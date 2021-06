Debela koža in dober želodec

V nadaljevanju preberite:

Do zdaj se glede poslovne uspešnosti kandidat za pravosodnega ministra ni posebej izkazal, v preteklih mesecih je pogorel pri poskusu, da bi postal notar v Žalcu. Izkušenj s politiko in vodenjem nima. Kaj so torej tiste kvalitete, zaradi katerih je bil iz anonimnosti izstreljen v ministrsko orbito? Morda bo to jasneje po njegovi današnji predstavitvi pred parlamentarnim odborom za pravosodje.

Če kaj, se zdi, da je predvsem debela koža tista nujna odlika, ki jo potrebuje v teh časih pravosodni minister. Pa tudi brez dobrega želodca očitno ne bo šlo.