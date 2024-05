Deček iz geta

V nadaljevanju lahko preberete:

Rodil se je leta 1930 v poljskem mestecu Kalisz. Ko se je začela druga svetovna vojna, so ga nacisti odgnali v geto. Gledal je, kako pobijajo njegove bližnje. Ko je bil nekoliko starejši, so ga nacisti odgnali v delovno taborišče. Gledal je, kako pobijajo njegove bližnje. Ko so na Poljsko prišle Stalinove divizije in pregnale naciste, se je odločil, da odpotuje v Palestino. Theodor Meron je bil star 15 let in bil je judovskega rodu. Preživel je holokavst. Odločil se je, da bo študiral.

Theodor Meron je postal pravnik. Petdeset let zatem, ko je lahko zapustil delovno taborišče na Poljskem in odpotoval v Palestino, je zaslutil, da genocid, ki ga je sam preživel, ni stvar zgodovine. Kot vrhunski mednarodni pravnik in profesor je postal sodnik na haaškem mednarodnem kazenskem sodišču za nekdanjo Jugoslavijo. Theodor Meron je tisti sodnik, ki je pred dvema desetletjema presodil, da so zločinci, ki so mesarili po Srebrenici, storili genocid.