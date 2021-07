Diktatura v imenu demokracije

V komentarju preberite:

Bilo je le vprašanje časa, kdaj bo tunizijski predsednik Kais Sajed poskušal prevzeti absolutno oblast v državi, ki je dolgo veljala za edino kolikor toliko uspešno zgodbo arabske pomladi – ta se je s samozažigom prodajalca sadja in zelenjave Mohameda Bouazizija in množičnimi protesti, ki so sledili, začela prav v Tuniziji.



Že maja se je v javnosti – s pomočjo spletnega portala Middle East Eye – pojavil dokument, ki je predsedniku dobesedno naročil, naj razpusti parlament, odpusti predsednika vlade in prevzame nadzor nad varnostnimi silami. Dokument, ki so ga v pisarni tunizijskega predsednika dolgo časa zanikali, so napisali njegovi najtesnejši svetovalci: v nedeljo zvečer ga je ustavni pravnik Sajed, ki je bil s skoraj sedemdesetimi odstotki glasov izvoljen leta 2019, udejanjil. To je bilo dejanje – le na videz mehkega – državnega udara.