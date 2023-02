Sedemnajst mesecev za novo strategijo o digitalizaciji

V nadaljevanju preberite:

Vsi se strinjamo, da si želimo živeti v socialni državi. Da za to potrebujemo višji javnofinančni proračun, za tega pa boljše gospodarstvo in višjo dodano vrednost. S tem ciljem je bilo napisanih že veliko strategij, ležijo v predalih ministrstev, fakultet, gospodarskih zbornic, interesnih združenj … Med njihovimi cilji ni bistvenih razlik. Prav vsi omenjajo digitalizacijo kot pomemben razvojni dejavnik.

Leta 2016 je takratna vlada na mizo dala strategijo za digitalizacijo slovenske družbe s cilji, ukrepi in metrikami. V javnosti se je že tedaj pojavil predlog o lastnem ministrstvu za digitalizacijo, a je prevladalo mnenje, da če že kaj, bi bila smiselna edino vladna služba, ker da je to področje, ki se tiče vseh ravni družbe in vseh ministrstev.