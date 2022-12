Drago brezplačno izobraževanje

V nadaljevanju preberite:

Kar dva predloga o brezplačni šolski prehrani smo doživeli letos. Enkrat je brezplačno prehrano za učence in dijake neuspešno predlagala SDS, zdaj čakamo na začetek obravnave predloga zakona, ki ga je vložil Inštitut 8. marec. A prehrana še zdaleč ni edini strošek. Vsi stroški pa so, tako kot tudi ponudba, različni po šolah in še poglabljajo razlike med učenci.

Večje razlike med šolami so že pri delovnih zvezkih. Škoda, da se je država ustavila pri brezplačnih gradivih le za prvo triletje. Sploh če vemo, da je delovnih zvezkov v višjih razredih običajno več. Razen če imate srečo in vaš otrok obiskuje šolo, kjer jih učiteljice sploh ne uporabljajo. Nekateri imajo torej strošek nič evrov, drugi sto evrov in več. Enakost?