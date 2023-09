Država župane po nepotrebnem stiska za vrat

V nadaljevanju preberite:

Da sistem izračunavanja povprečnin ni pravičen, so vedele vse vlade do zdaj. A so vsakič znova dopustile, da so se razlike med občinami v »krivičnem« izenačenem sistemu financiranja še povečale. Vse več občin za obvezne zakonske naloge od države ne prejme dovolj denarja. Država bi varčevala na njihovih hrbtih.