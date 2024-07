Dva odstotka BDP za obrambo je misija nemogoče

V nadaljevanju preberite:

Politika doma se seveda zaveda, da domača javnost, kjer še vedno prevladuje koncept teritorialne obrambe, ne velja za goreče transatlantsko usmerjeno, saj ne podpira dodatnega dviga obrambnega trošenja, kar je pokazala tudi najnovejša raziskava javnega mnenja v Natu. Zaradi tega in tudi zaradi razmeroma močne dovzetnosti za rusko propagando javnosti ne bo mogoče prepričati, da je v času vojne v Ukrajini treba nameniti več denarja za vojsko. Ob relativno visoki gospodarski rasti, fiskalnih omejitvah evropskega pakta stabilnosti, odpravljanju posledic poplav ter številnih domačih socialnih konfliktih sta dva odstotka BDP za obrambo do leta 2030 misija nemogoče. To ve slovenska politika. Pa seveda Američani.