(KOMENTAR) Evropska industrija na prelomnici

Statistiki so avgusta izmerili najnižjo inflacijo po marcu leta 2021. Rast cen življenjskih potrebščin se je na letni ravni znižala na 0,9 odstotka, na mesečni pa so izmerili celo – za ta mesec netipično – 0,2-odstotno deflacijo. To je za gospodarstvo, ki je v sicer zelo negotovih časih, dober podatek, saj kaže na znižanje cen energentov in surovin. Tudi nekatera borzna podjetja, denimo Telekom Slovenije, so poročala, da so letošnji nižji stroški za električno energijo okrepili polletni dobiček.