Evropska unija je kriva

Desničarski populisti, ki vladajo na območju demografsko opustošenega Balkana, se radi predstavljajo kot rešitelji vseh težav svojih ljudi, znotraj in zunaj meja svoje države in celo znotraj družin. Ljudje pa, kot da vsega tega ne bi znali prepoznati, skupaj s svojimi družinami še kar bežijo na zahod. Ko desničarskim populistom ne uspeva izpolniti obljub, pa hitro najdejo krivca za svoj neuspeh drugje, če je potrebno, tudi pri tistih bolj uspešnih in bolj prepričljivih kot so sami.