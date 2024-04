Glejte gor in pojdite volit

V nadaljevanju preberite:

Ne Evropa ne Slovenija nista pripravljeni na novo burno podnebno normalnost, kar ju bo drago stalo v denarju in življenjih. Namesto da bi vlagali moči, znanje in denar v prilagajanje nanjo, se ukvarjamo z neproduktivnim političnim prerivanjem in vrtenjem v krogu. Evropa pa na podnebno in druge krize odgovarja s krepitvijo populizma, oboroževanja in konkurenčnosti, ki naravo vidi kot sovražnika.

Analiza glasovanja političnih strank v evropskem parlamentu o ključni zakonodaji s področja podnebja, okolja in onesnaževanja v obdobju 2019–2024 je pokazala, da tudi ta institucija ni izpolnila pričakovanj državljanov glede hitrejšega podnebnega ukrepanja. Pa vendar so med političnimi skupinami velike razlike; medtem ko so bili Zeleni in Levica ter Socialisti in demokrati varuhi evropskega zelenega dogovora, so se skrajno desne stranke razkrile kot dinozavri fosilne dobe.