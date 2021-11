Gosti dim Olimpijskega ognja

Dokumentarni film z naslovom Olimpijski ogenj: 30 let Olimpijskega komiteja Slovenije, ki smo ga lahko premierno videli v nedeljo ob 22.10 na prvem programu TV Slovenija, nas sili k ugotovitvi, da se je slovenska športna vlada, če v tem primeru lahko uporabim politični izraz, zatekla k elitizmu. Scenarist in režiser filma Toni Cahunek v sodelovanju z vodstvom OKS in (zelo pomembno!) Združenja športnih zvez v uro dolgem filmu s sogovorniki in arhivskimi posnetki podrobno predstavi proces ustanavljanja OKS, ki mu pripada uvodnih 20 minut dokumentarca. Ustvarjalci pa niso nič prostora namenili osamosvajanju celotnega slovenskega športa ter njegovi gradnji in rasti na vseh ravneh v treh desetletjih, polnih izjemnih dosežkov. In to ne samo olimpijskih!