Gradenj bo manj, a bodo dražje

V nadaljevanju preberite:

Pomanjkanje delovne sile, počasno umeščanje infrastrukture v prostor, nevarnost nestabilnih javnih vlaganj. To so nekatere od sistemskih težav, ki tarejo gradbeno panogo. Ta ima veliko dela in veliko naročil. A težave, o katerih govorimo že leta, zdaj prekašajo negativne posledice pandemije in vojne v Ukrajini – motene dobave in visoke podražitve materialov. A rešitve obstajajo.