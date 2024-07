(KOMENTAR) Ameriško igranje z ognjem

V nadaljevanju preberite:

Donald Trump z okrvavljenim obrazom in dvignjeno pestjo pod ameriško zastavo, obkrožen z agenti tajnih služb, bo morda simbol sodobnih ZDA, globoko razdeljenih po strankarskih in ideoloških črtah. Morda pravim zato, ker v domovini političnega pragmatizma vse bolj veljajo pravila krvavih revolucij in se lahko zgodi še kaj hujšega, pa če si je to ob uboju udeleženca zborovanja pod streli 20-letnega atentatorja še tako težko predstavljati.