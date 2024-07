Kamala Harris dobiva vse več podpore

V nadaljevanju preberite:

Do ameriških volitev je le še dobrih sto dni in demokrati mrzlično iščejo zamenjavo za predsednika Joeja Bidna, ki je v nedeljo odstopil od vnovične predsedniške kandidature. Vse več visokih politikov in demokratskih volivcev za spopad z republikanskim predsedniškim kandidatom Donaldom Trumpom podpira podpredsednico Kamalo Harris, v sedanjem eksplozivnem političnem trenutku pa si nihče ne upa izključiti presenečenj.