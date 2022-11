Javnost je sirota. In bistvo republike

V komentarju lahko preberete:

Četudi samostalnika javnost v slovenski ustavi ni mogoče izslediti, se ideja javnosti pojavlja kot pridevnik. Sojenja so javna. V ustavi obstajajo javno dobro, javna korist, javna sredstva, javne zadeve, javna varnost, javni red, javna pooblastila, javna poraba. Obstajajo javno obveščanje, javno nastopanje, informacije javnega značaja. Ideja javnega je državi, ki je republika, res publica, ena osrednjih kategorij. To je razlog, zakaj je javna institucija, ki ustvarja radijski in televizijski program, tako pomembna.