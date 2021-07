Ko Janša brani človekove pravice po svetu

V nadaljevanju preberite:

Da bo drugo predsedovanje predsednika vlade Janeza Janše svetu EU sosledje izzvanih afer in aferic, ki bodo odmevale v domačem in evropskem prostoru, je postalo jasno že prvi dan predsedovanja, ko je kolegiju evropske komisije razkazoval fotografijo, namenjeno njegovemu notranjepolitičnemu boju proti sodstvu in opoziciji. Zunanja in evropska politika Slovenije sta v času Janševega mandata ujetnici notranjepolitičnih interesov SDS. Janša je v svoji maniri nadaljeval prejšnji konec tedna, ko je na lastno pest kot predsednik vlade države, ki predseduje svetu EU, pozval k neodvisni preiskavi pokola 30.000 političnih zapornikov v Iranu leta 1988.