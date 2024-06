(KOMENTAR) Jaz tudi

V nadaljevanju preberite:

Pred kratkim sem s kolegico sedela v kavarni v Ljubljani. Za sosednjo mizo je sedel par srednjih let in gospa je gospodu precej na glas in energično pojasnjevala, kako na zahodu nobena ženska ne dela poln delovni čas. Da so vse zaposlene za največ 80 odstotkov ali še manj. Da je to povsem normalno. Samo pri nas – predstavljam si, da je mislila na vzhodno Evropo –, da so ženske naplahtali, da morajo poleg skrbi za otroke in gospodinjstvo nase prevzemati še odgovornost za polnjenje družinskega proračuna. Gospod ni nič komentiral. Tako ne vem, ali se je s slišanim strinjal ali ne.