Petdeset moških in ženska, ki je snela sončna očala

Mladi, stari, med 26 in 74 leti starosti, gasilec, novinar, upravnik zapora, športni trener, mesar, dedek, voznik tovornjaka, vojak, varnostnik ...To so samo nekateri od 50 moških, obtoženih posilstva Gisèle Pelicot na povabilo njenega moža, 72-letnega Dominiquea Pelicota, ki jo je desetletja omamljal. V Franciji so jih poimenovali »Monsieur-Tout-Le-Monde« in predstavljajo mikrozmos francoske družbe, piše britanski BBC. Večina od petdeseterice je doma v bližini doma Pelicotovih, torej okoli Mazana, majhnega kraja na jugu Francije s šest tisoč prebivalci.

Prihodnji teden se zanje pričakuje izrek sodbe. Če bodo spoznani za krive, jim skupaj grozi več kot 600 let zapora. Sodnik bo presodil, ali gre res za »navadne ljudi«, kot je dejal eden od njihovih odvetnikov. »Mislim, da bi se lahko skoraj vsak znašel v situaciji ... Postavljeni so bili v situacijo, ko so bili prevarani.«

Toda ali res? Eden med njimi, okužen z virusom HIV, je zavestno okužil Gisèle drugi se je branil »moje telo jo je posililo, moji možgani pa ne«. Nekateri so se izgovarjali na svojo preteklost, otroštvo, v katerem so bili posiljeni, ali na surovo mladost pri rejnikih ali begunskih taboriščih. Mnogi so zatrjevali, da so mislili, da gre za igro para, ali pa da jih je Pelicot prevaral in tudi njih omamil, zato ne morejo spomniti ničesar.

Gisèle Pelicot se je tri mesece in pol udeleževala sodnih obravnav v Avignonu in vztrajala, da je sojenje javno. FOTO Christophe Simon Afp

Brez pištole na glavi

Tudi številne žene, partnerice in družinski člani obtoženih so iskali odgovore, kako so se lahko njihovi dragi znašli v takih situaciji. »Bil je veselje mojega življenja«, so pričali o obtoženih in iskali izgovore, čeprav v resnici nihče ni mogel reči, da niso zavestno stopili v hišo in se potem zavestno tudi odločili, da ne bodo šli na policijo.

Ko so Gisèle Pelicot vprašali, ali meni, da je njen mož manipuliral z moškimi, je odkimala: »Niso me posilili s pištolo na glavi. Posilili so me pri polni vesti.«

Gisèle Pelicot se je tri mesece in pol udeleževala sodnih obravnav v Avignonu in vztrajala, da je sojenje javno. Njeno zavračanje sramu ji je prineslo mednarodno priznanje, postala je francoska feministična ikona. Ko se je septembra začelo sojenje njenemu zdaj že nekdanjemu možu in obtoženim, so novinarji videli žensko, ki se je skrivala za sončnimi očali. Sredi sojenja je očala snela. Osvojila je srca po vsej Franciji in tujini ter sprožila val demonstracij v znak podpore. »Želela sem, da si vse ženske, ki so žrtve posilstva, rečejo: 'Gospa Pelicot je to storila, zato lahko to storimo tudi mi',« je oktobra povedala na sodišču.

Sodba bo razglašena 9. ali 20. decembra. 72-letnica, ki zdaj uporablja svoj dekliški priimek in se je preselila iz družinske hiše, je sodišču tudi povedala, da je čas, da patriarhalna družba spremeni svoj odnos do posilstva. Nekoč je sanjala o tem, da bi postala frizerka, a se je namesto tega učila za strojepisko. Upokojitev je dočakala v logistični službi jedrske elektrarne. Po upokojitvi je rada pela v lokalnem pevskem zboru, pazila na sedem vnukov - otroke svojih treh otrok. Šele ko je leta 2020 policija v trgovini zasačila njenega moža, ki je snemal ženska krila, je izvedela pravi razlog za svoje izgube spomina. Mož, ki ji je v hrano in pijačo dajal uspavalne tablete in zdravila proti anksioznosti ter vabil moške, da jo posilijo med letoma 2011 do 2020, je na sodišču priznal obtožbe. »Jaz sem posiljevalec, tako kot drugi v tej sobi,«.