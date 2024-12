(KOMENTAR) Mir? Sreča? Zdravje?

V nadaljevanju preberite:

S temi tremi besedami običajno drug drugemu zaželimo, da bi bilo leto, ki prihaja, boljše od leta, od katerega se poslavljamo.

In res, v prihodnjem letu bodo za nas dragoceni mir, zdravje in sreča, kajti leto, od katerega je ostalo samo še nekaj ur, se je vedlo tako, kot da nam bi hotelo odvzeti prav to, s tem, ko nas je z vojnami, boleznimi in tragedijami opominjalo na krhkost človeka nasploh in na nepopolnost sistemov – zdravstvenega, varnostnega in skoraj vseh drugih – ter na nezanesljivost sreče. Morali bi si izmisliti nove besede, s katerimi bi primerneje zakorakali v leto, ki prihaja.

Vstopamo v leto, ki bi ga lahko upravičeno poimenovali čas negotovosti. In v resnici bi ga lahko pričakali z več zaskrbljenosti ter strahu kot veselja in življenjske odločnosti. Pa vendar nam leto 2025 prinaša darila, za katera moramo biti hvaležni.