(KOMENTAR) Na široko odprta vrata v vesolje

Čeprav se tega morda ne zavedamo, smo odvisni od dobro delujočega vesoljskega sektorja. Še zdaleč ne gre le za fantastične vesoljske teleskope, mednarodno vesoljsko postajo ali spektakularne izstrelitve raket, ampak tudi za zelo pomembne tehnologije, ki jih uporabljamo vsak dan.

Če bi za eno uro ugasnili vse satelite v tirnicah okoli Zemlje, bi zavladal kaos. Številni bi se izgubili, ker navigacijski sistemi ne bi bili več na voljo, pretok denarja bi se ustavil, nastala bi ogromna gospodarska škoda, ostali bi tudi brez dragocenih podatkov o stanju našega planeta, ki so ključni v boju proti največjim izzivom moderne dobe.

Vesoljski sektor je eden najhitreje rastočih, zanj so potrebne najnaprednejše rešitve, ki se nato prelijejo tudi na druga področja – od telekomunikacij do medicinskih naprav.

Slovenija je podpisala sporazum o polnopravnem članstvu v Evropski vesoljski agenciji (Esa), s čimer si je še bolj na široko odprla vrata v svet in vesolje. Že kot pridružena članica Ese je Slovenija delala velike korake in dosegala pomembne uspehe. Pospešil se je razvoj slovenske vesoljske industrije, zraslo je veliko visokotehnoloških podjetij, ki so prek Ese posegla po globalnem trgu. Slovenska podjetja so in bodo tako dobila posle, ki jih sicer ne bi nikoli.

Številni funkcionarji Ese so pohvalili našo državo, da je znala izkoristiti priložnosti, ki jih je ponudilo pridruženo članstvo. Teh bo s polnopravnim članstvom, ki bo našo državo sicer stal več kot do zdaj, še veliko več tako za gospodarstvo kot tudi za znanost, saj bo lahko sodelovala tudi v do zdaj nedostopnih programih.

S članstvom se bo povečala tudi prepoznavnost Slovenije v svetu in utrdil položaj vse pomembnejšega akterja v mednarodnem vesoljskem sektorju. Ta je vsekakor sinonim za sodelovanje, ko tudi majhna država lahko doda pomemben košček znanja k uspehu vesoljske odprave.

Vesolje je neizčrpen vir navdiha. Prek spoznanj raziskovalcev nas opozarja, kako krhek je naš planet, in poudarja, kaj vse zmore človeštvo, če združi moči. Vznemirja našo domišljijo, kaj vse je tam zunaj, ter nam ponuja iskanje odgovorov na temeljna vprašanja o vsem, kar nas obkroža, in nas samih.