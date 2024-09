(KOMENTAR) Obsojeni na še večje prometne zamaške

V nadaljevanju preberite:

Ni nam pomoči. Do nadaljnjega smo obsojeni na to, da bodo razmere na slovenskih cestah samo še hujše, kot smo jim priča letos. Tako nekako je sklenil misel dr. Matej Ogrin, izredni profesor z oddelka za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani v nedavnem nastopu pri Marcelu na TV Slovenija. Po njegovem gradnja novih cestnih pasov (cest) ne rešuje prometne zadrege, za katero pravi, da to ni nikakršen prometni zamašek in da se vse evropske države soočajo s podobnim položajem. Gradnja dodatnih cestnih pasov po tej teoriji samo še poslabša položaj, ker ceste same po sebi vabijo več prometa in t. i. »prometno povpraševanje« zato vedno močno prehiteva »prometno ponudbo«.

Namesto predstavitve jasnih in oprijemljivih rešitev v deželi, ki toliko stavi na svoje logistične in turistične priložnosti, nas je spravila v dodatno slabo prometno voljo, ker bo naslednjih pet let samo še slabše. Razgalila je, kako slabo je država pripravljena na prometni (s tem tudi ekološki, varnostni in ekonomski) izziv.