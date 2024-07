(KOMENTAR) Poletje v bolnišnici

V nadaljevanju preberite:

Ne drži, da poleti ne moremo zboleti. Bolezni sicer ni toliko kot pozimi, vendar se lahko zgodi, da bomo vendarle potrebovali bolnišnico. Največkrat jo – tako kot v drugih letnih časih – potrebujejo starejši. Poleti je praviloma tudi nekaj več delovnih in športnih nezgod. Zato je pomembno, da so bolnišnice pripravljene na bolnike in poškodovance. Naše – kot smo ugotovili v pogovorih s tamkajšnjimi zaposlenimi – so dobro pripravljene. To ni samoumevno. Zakaj ne?