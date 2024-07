Eni hočejo stran, drugi ne, strinjajo se le, da so skregani

Čeprav je braslovški župan Tomaž Žohar že nekaj dni po lanski ujmi razlagal, da bo treba območje Letuša seliti, to so tudi javno povedali ob obisku vlade oktobra lani, so osnutke sklepov za odstranitev objektov na tem širšem območju dobili šele ta mesec. Tudi zato, ker so pristojni pisali s posebno previdnostjo. Že zdaj je namreč jasno, da bodo pritožbe šle vse do evropskega sodišča.

Na levem bregu Savinje, območju, ki se deli med občini Braslovče in Šmartno ob Paki ter se sklene s sotočjem Pake in Savinje, je predvidenih za odstranitev 116 objektov. Še do 7. avgusta lahko lastniki podajo pripombe in pritožbe na osnutke sklepov, za desni breg, kjer bodo prav tako odstranili objekte, se je rok že iztekel. A prav levi breg je najbolj vznemirjal in buril duhove, ne pomaga pa tudi dejstvo, da so krajani na dveh bregovih. Pa ne savinjskih.

Hiša v Letušu nekaj dni po ujmi. FOTO: Blaž Samec/Delo

»Vsi smo že skregani. Mi bi radi zbežali od tod, ker smo bili lani že četrtič poplavljeni. V letih 1990, 1990, 2012 in lani. Dovolj imamo. Urejamo si že gradbeno dovoljenje drugje. Vsi, ki živimo pri izlivu Pake v Savinjo, si res želimo oditi, in ko smo dobili sklep o odstranitvi objekta, smo se ga tako razveselili, da smo odprli šampanjec. Veseli smo bili, da se je tudi nam v prid nekaj zgodilo, ker do zdaj se ni. Naši sosedi se namreč pritožujejo na vse in se postopki podaljšujejo. Tudi premier Robert Golob je rekel, da smo problematični in da bomo zato na koncu na vrsti. Verjetno je res treba pripraviti zakonodajo tako, da če bo treba koga na silo izseliti, da bo odločitev smiselna,« razlaga Drago Primožič, ki komaj čaka, da bo kalvarija zanje končana. Pričakuje, da bi gradbeno dovoljenje za novo lokacijo lahko dobil do jeseni, želi si tako cenitev, da si bodo lahko zgradili novo hišo: »Da ne bo treba več gledati radarske slike, pa nivoja Pake in Savinje in da bomo končno živeli v miru.«

Še vedno napol podrta hiša v Letušu, ki pa ima zdaj spet cesto. FOTO: Špela Kuralt

Na drugi strani pa je krajan Bojan Jeseničnik. S Primožičem se strinja le v tem, da se ne strinja: »Delimo se. Nobene zdrave pameti ni, vsi smo skregani. Če je koga strah, če je bil že večkrat poplavljen in če bo dobil ugodno cenitev, razumem, da hoče iti. Naj gre, ampak tak raj, kot je tu, ne bo nikjer več. Če bi se prej urejalo, čistilo, poplave sploh ne bi bilo.« Jeseničnik noče nikamor: »Tu ni nobene ogroženosti. Zdaj so pol leta delali, prej pa več let nič. Lani je bil za poplavo kriv poplavni val, za dva metra se je vse dvignilo in vse odneslo. Ves čas nam kažejo edino podrto hišo in nam govorijo, da smo ogroženi.«

Stroka je več mesecev preračunavala več različic, večkrat so pojasnili, da gradnja nasipov ni rešitev.