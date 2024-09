(KOMENTAR) Zakaj bi lahko verjeli temu, kar je Golob povedal v New Yorku

V nadaljevanju preberite:

Robert Golob je presenetil z dejstvom, da je na svetlobo mednarodnega podija najvišje pomembnosti prinesel direktno kvalifikacijo izraelske vojske, Netanjahuja osebno, predvsem pa posledic, ki jih človeštvu tako simbolno kot tudi čisto materialno v sodelovanju pri genocidu povzročata pritajeni vojaška in politična podpora ZDA in EU Izraelu. Golob se je odločil za jasnost govorice in za direktno poimenovanje bistva problema.

Takega nismo bili več vajeni, vsaj ne od predvolilnih nastopov spomladi 2022, ko je moralni in politično upehani Sloveniji obljubljal izhod iz suženjstva totalitarnih zapuščin, ki so svoj vrhunec dosegle v liku in delu Janeza Janše. Tedaj je imel jasno govorico, na volitvah je dobil jasno podporo, precej jasno je bilo, da je zaradi upanja ljudi s svojo enormno zmago domala podrl učinke proporcionalnega volilnega sistema.