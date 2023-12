Korektno oddelano, a nič več kot to

V nadaljevanju preberite:

Minilo bo leto dni, odkar je Nataša Pirc Musar zaprisegla in se vselila v predsedniško palačo. Meritve javnega mnenja so jo takoj uvrstile med najbolj priljubljene akterje na političnem parketu. Na lestvici najbolje ocenjenih politikov je bila prva kar devet mesecev, trikrat ji je primat spodmaknil protikandidat na predsedniških volitvah Anže Logar, ki že dobro leto od poraza še meša svoje politične karte prihodnosti.

Nataša Pirc Musar je napovedala, da bo resnično predsednica vseh. Da bo garala za človekove pravice, ustavne pravice in demokracijo. Je napoved uresničila? Na splošno bi lahko rekli, da je delo opravila korektno. Ob njem se je učila, tudi na lastnih spodrsljajih. Včasih je nastal tudi vtis, da govori preveč in se oglaša prepogosto. Vsekakor je bila bolj aktivistična kot njen predhodnik, ki je že pred leti priznal, da ni moralna avtoriteta in da se to niti ne trudi biti.