Kralji kriptošpekulacij

Zmago Donalda Trumpa na ameriških predsedniških volitvah so vlagatelji pospremili z zvrhano mero optimizma. Opazno se je zvišala vrednost ameriškega dolarja in vrednost bitcoina (merjena v dolarjih) je presegla magično mejo šestih številk. V mesecu po volitvah se je cena najbolj znane kriptovalute povzpela za skoraj 50 odstotkov. In prav ta rast bi morala biti opozorilo vsem. Dobro je pogledati že kaj se je zgodilo v borzami v prvem mandatu.