(KOMENTAR) Kratka zgodovina naftnih šokov

Kljub zaostrenim razmeram na Bližnjem vzhodu so se cene surove nafte v zadnjem obdobju znižale, kar se danes pozna v nižjih reguliranih cenah pogonskih goriv. Dogajanje je precej nenavadno, saj smo iz preteklosti navajeni, da so že manjše geopolitične napetosti pomenile večje naftne šoke. Vojna med Ukrajino in Rusijo še kar traja, grozi izraelski napad na iransko naftno infrastrukturo. Pretiranega odziva trgov pa ni. Zakaj ne?