Le korak, reševanje razmer bo še dolgo

V nadaljevanju preberite:

Posledica vsesplošnega kaosa, ki ga je vodstvo RTV Slovenija s spremembami povzročilo predvsem na nacionalni televiziji, se že kaže v padcu zaupanja, nižji gledanosti posameznih oddaj in odhodu uglednih novinarskih imen. Še posebej vzbuja skrb odliv mladih, a že izdelanih kadrov, ki bi morali predstavljati hrbtenico informativnega programa. Ta odliv smo lahko opazovali tudi na Slovenski tiskovni agenciji (STA), ko ji Janševa vlada več kot 300 dni ni plačala za opravljanje javne službe.

In tako kot je Igor Kadunc, nekdanji direktor RTV Slovenija in sedanji direktor STA, po prejetju prvega plačila za opravljeno javno službo navedel, da je situacija sanirana, ni pa rešena, bo to veljalo tudi po sprejetju sprememb zakona o RTV Slovenija.