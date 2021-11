Libijsko vračanje v točko nič

V nadaljevanju preberite:

Predsedniška kandidatura sina polkovnika Moamerja Gadafija, ki je dolga desetletja s trdo roko in polnimi zapori vodil nikoli enotno državo, je najboljša mogoča podoba kaosa, brezvladja, (ne)delovanja mednarodne skupnosti na severu Afrike in padle države. Padle države, ki jo je mednarodna skupnost po bombardiranju in zrušitvi režima skoraj smrtno ranjeno, razbito in polno krvoločnih milic (pre)pustila samo sebi.