Mladih ne zanimajo stare zamere

Morda starejšim, ki nikoli niso imeli stika s tujino, ta vzbuja strah in tesnobo – navadno izvirata iz neznanja –, a to ne bi smel biti izgovor, da mladim ne bi omogočili okusiti »sveta«, doma pa jim nato zagotovili najboljše možnosti za njihov (karierni) razvoj. Od leta 2016 se v Slovenijo priseljuje večinoma nižje kvalificirani kader, odhajajo pa terciarno izobraženi. S tem ni nič narobe – če se seveda vrnejo. Mladi se s starimi zamerami ne želijo ukvarjati, zanimata jih prihodnost in njihov lastni razvoj.