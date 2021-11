V nadaljevanju preberite:

Francija in Velika Britanija nikoli nista bili ravno prijateljici. Drugače, tako blizu in hkrati odmaknjeni čez Rokavski preliv sta si, da so, gledano zgodovinsko, konflikti, tudi stoletni, skoraj stalnica njunega zapletenega razmerja. Srčna zveza, končno sklenjena na začetku 20. stoletja, ni nujno antanta za zmeraj, sploh pa bijemo v 21. stoletju drugačne, manj telesne vojne, kot so jih prej.

Prvič je slišati strašno, sčasoma pa se človeška ušesa navadijo, zato zdaj že malone gladko sprejemamo, da so v sedanjih spopadih sploh priročen stari novi kanonfuter ljudje na begu. Tako je ali je bilo na meji med Belorusijo in Poljsko, med Turčijo in Grčijo, med Marokom in Španijo, vsaj v določeni meri, čeprav manj surovo, pa ni drugače niti med Veliko Britanijo in Francijo. Ali z drugimi, močnimi besedami: na udaru je Evropska unija, z več strani.