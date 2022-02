Naj dobijo otroci končno mir

V nadaljevanju preberite:

Za učence in dijake zahodne Slovenije so se danes začele zimske počitnice. Medtem ko bo teh 108.387 učencev in 41.436 dijakov še spalo ali si morda obuvalo smučarske čevlje, bodo njihovi vzhodni sovrstniki v šoli. In prvič po treh mesecih se jim ne bo treba samotestirati. Tudi v karanteno ne bodo poslali nikogar. Edino, kar ostaja, so maske. 84.694 učencev in 34.350 dijakov iz vzhodne Slovenije jih bo še ves teden imelo na obrazu.